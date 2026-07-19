合意違反は再びアメリカの署名の無価値さを証明した

ABNA通信社の報道によると、最高指導者アヤトラ・セイエド・モジュタバ・ホセイニ・ハメネイ師は、イランの殉教者の壮大な見送りの叙事詩と国の重要問題の説明に関するメッセージを発表した。

同師は、殉教した指導者の葬儀と時を同じくして、悪魔大国によるイランとアメリカの大統領間で署名された覚書に対する度重なる違反が、アメリカ大統領の署名がいかに無価値で無効であるかという真実を再び皆に証明し、圧力、膨張主義、蛮行がアメリカの信条と手法の不可分の構成要素であることを示したと述べた。今日、悪魔大国は再び仮面を外した真の姿をさらけ出し、この犯罪と背信の暗い経験が、アメリカの虚偽性、非論理性、信頼不能性、卑劣さに対するもう一つの強力な証拠となるようにした。今やアメリカの敵が戦争扇動とさらなる負担とさらなる不名誉を追求しているとき、彼は愛するイラン国民と抵抗戦線が彼にとって忘れがたい教訓を持っていることを知るべきであり、その例はここ数日のイスラム戦士たちの勇敢さと南部地域の勇敢な人々の気概が示している。

忠実で誇り高きイランの国民の皆さんに申し上げる必要があるのは、この時期の最も根本的な事柄の一つは、革命の高邁な理想を実現し、愛するイランの尊厳と独立を確保するために、特に犯罪的で狡猾なアメリカの敵に対して、国民と責任者のあらゆるレベル、あらゆる分野において、言葉の統一と神聖な結束を堅持することである。既に繰り返し強く注意されてきたように、結束の保護と分裂・対立・政治的相違・社会的格差の誇張の回避は全ての人の責務であり、当然ながら、革命とイマームと殉教した指導者に心を寄せる責任者たちと献身的な人々の、国の結束と一体性における役割はより重要かつ敏感である。