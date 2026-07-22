アブナ通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによれば、シオニスト紙イェディオト・アハロノトは、スペインでの反イスラエル感情の高まりを主張し、この事件をラミン・ヤマルによるパレスチナ国旗掲揚を含む同様の行為の延長線上にあると評価した。

2026年ワールドカップでのスペイン代表チームの優勝祝賀と同時に、参加者の一部がシオニスト体制の旗を足で踏みつけることで、ガザ地区におけるこの占領体制の政策と行動に対する抗議を表明した。

公開された映像によれば、この行為はパレスチナ人民との連帯を示し、ガザでの戦争と民間人の犠牲を非難する目的で行われた。

この出来事を受けて、一部のシオニスト活動家や過激派人物は、脅迫的で差別的な言辞を用いて、スペイン政府、移民、パレスチナ支持者を攻撃の標的にした。

これらの反応は、シオニスト体制がいかにスポーツイベントを利用して、自分たちに対する公的嫌悪の表明を「反ユダヤ主義」に結びつけ、それをヨーロッパにおけるアイデンティティ危機として再現しようとするかを示している；このアプローチは、事実上スペイン社会に対する対立的な雰囲気と敵対的発言の激化をもたらしている。