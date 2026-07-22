イエメンの脅威だけで紅海を通じた石油輸出を混乱させるには十分である

アブナ通信社の報告によれば、米国紙ワシントン・タイムズは、イエメンの武力勢力によるサウジアラビア海上封鎖の宣言が地域緊張の新たな戦線を開き、世界エネルギー市場のリスクを高めたと報じた。

同紙は、バブ・エル・マンデブ海峡でタンカーを標的にするという脅威だけで、実際の攻撃がなくても、海運会社や保険会社がこの航路の通行を控える可能性があり、その結果、海上貿易とエネルギー輸出の流れを混乱させる可能性があると強調した。

ワシントン・タイムズはさらに、世界最大の原油輸出国であるサウジアラビアの石油輸出におけるいかなる混乱も、米国経済に直接影響を及ぼし、燃料・エネルギー価格の上昇を通じて世界市場にさらなる圧力をかける可能性があると付け加えた。

同レポートの続きでは、この状況の影響は可能性のある攻撃に限定されず、安全保障上の懸念が海運会社にこの地域の通過を避けさせる可能性があり、それが輸送コスト、保険料、石油輸送費の増加につながると述べられている。

ワシントン・タイムズは結論として、バブ・エル・マンデブ海峡の実際の閉鎖は、ペルシャ湾岸諸国の石油輸出の最も重要な代替ルートの一つを利用不能にし、世界エネルギー市場における供給危機とリスクを悪化させる可能性があると結論付けた。