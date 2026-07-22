アミール・エクラーミーニヤー：我々は敵に島嶼への初期の立ち入りさえ許可しない

アブナ通信社の報告によれば、我が国の軍報道官である准将モハンマド・レザー・エクラーミーニヤーは、ラジオ「ゴフトグー」とのインタビューで、軍および国軍の脅威に対する全面的な準備態勢に関連し、次のように表明した。我々は敵の手の内を読んでいる！これらの地域の一つ一つに対して事前にシナリオを有しており、演習で何度も訓練してきた。これらの地域に侵入するいかなる侵略者も、その場で即座に激しい砲火を浴びせて殲滅する。

同氏は、現在の局面の重要性に言及し、次のように述べた。我々は非常に敏感で歴史的な節目に立っており、イラン国民、国軍、陸軍、イスラム革命防衛隊の行動は、今後数十年にわたり地域および世界におけるイラン・イスラム共和国の強力な地位を保証し、決定づけるものになると確信している。

軍報道官は、我が国が米国の敵から望まない不当な戦争に巻き込まれていると述べ、彼らの攻撃の口実は、イランが核兵器を獲得しようとしているとの主張だと語った。しかし、我々は何度も明確に、決して核兵器を追求していないと宣言してきた。

准将エクラーミーニヤーは付け加えた。敵は常に、様々な国の事情に応じて、麻薬密売や核兵器開発などの口実を自らの表明政策として掲げ、それによって軍事攻撃、圧力、脅威、制裁の根拠を作り出し、標的国を弱体化した立場と戦争状態に置こうとする。

同氏は、地域の最近の展開とワシントンの政策推進の失敗に言及し、次のように明確に述べた。米国のイラン・イスラム共和国の立場に関する戦略的評価は誤算であった。彼らは、「アル＝アクサの嵐」作戦、ハマスとヒズボラへの打撃、そしてシリアにおけるアサド政権の崩壊などの出来事を目撃し、イランが弱体化したと誤って考え、そのために我々にこの戦争を強要した。