ペゼシュキアン大統領、殉教した指導者の葬儀への国民の歴史的参加に感謝

ABNA通信社の報じるところによれば、マスウード・ペゼシュキアン大統領はこのメッセージにおいて、テヘラン、コム、聖なるマシュハド、聖なるナジャフ、聖なるカルバラーでの国民の熱狂的参加を、忠誠心、連帯、そしてイスラム革命の理想との国民の深い絆の稀な表れとして描写し、この巨大な参加は単なる指導者の遺体の見送りではなく、それを尊厳、独立、正義、進歩の道とのイラン国民の誓約の更新であると述べました。

大統領はまた、国民の様々な層、宗教的権威や学者、支援部隊、メディア関係者、そしてこの歴史的儀式の運営に関わった全ての人々の役割に言及し、殉教した指導者の追悼における広範な国内・国際的連帯に感謝し、団結と国家的結束という偉大な資本を守る必要性を強調しました。

ペゼシュキアン大統領は、友好国であり兄弟国であるイラクの政府、国民、責任者、部族の長や首長、聖廟、行列組織者（モカブ）、聖地（アタバート）の奉仕者、そして自国の全ての能力と資源を動員して聖なるナジャフと聖なるカルバラーでの別れと葬送の儀式の荘厳な開催の基盤を整えた全ての関係者に特に感謝し、この連帯をイラン・イスラム共和国とイラクの兄弟的かつ戦略的関係の輝かしい現れであり、イスラム・ウンマの連帯の象徴であると描写しました。