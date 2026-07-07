イラクにおける殉教した指導者の葬儀は、イランとイラク両国民の戦略的絆を強化する

アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、革命防衛隊コッズ部隊司令官イスマイル・ガーアニ将軍はメッセージの中で、イラクにおけるイスラム革命の殉教指導者の壮大な葬儀を、イランとイラク両国民の団結の象徴であり、米国の陰謀に対する抵抗戦線を強化する要因であると位置付けた。

ガーアニ将軍のメッセージの全文は以下の通りである：

「イスラム革命の殉教指導者の葬儀を求める声と、イラク政府と国民によるこの歴史的出来事への広範な準備は、イラクとイランという二大国の国民の精神的絆の深さを全世界に示している。故最高指導者が偉大なイラク国民を支援し、尊い宗教指導者が立ち上がったことにより、殉教者スレイマニはイラクの献身的な若者たちと共にISISと侵略的なアメリカと戦ったが、犯罪者トランプが両国民の英雄をハシュド・アル・シャアビの最高司令官アブ・マフディ・アル・ムハンディスと共に殉教させた。イラクにおける我々の殉教イマームの清き遺体への前例のない葬儀は、スレイマニとアブ・マフディの壮大な葬儀と同様に、米国の陰謀に対する両国民の固く握られた拳をより強固にし、血の復讐の赤い線をより一層際立たせるであろう。」