我々はアーヤトッラー・サイイド・モジタバ・ハーメネイー師の指導の下、新たな時代を始めた

ABNA通信社の報じるところによれば、モハンマド・レザー・アーレフ大統領第一副官のメッセージ（本日木曜日夕方発表）は、高潔で忍耐強く、叙事的なイラン・イスラム共和国の国民に向けて以下のように述べられている。「いかなる国の歴史にも、国民の結束が最大の悲しみの中で試される瞬間が訪れる。テヘランのモサッラーにおけるウンマのイマーム殉教者との二日間の悲痛な別れの儀式、テヘランとコムでの荘厳な葬送、その後ナジャフとカルバラーにおけるイスラム・ウンマの歴史的誓約の更新、そして最終的にイマーム・レザー（彼に平安あれ）の聖廟における永遠の安息の地への巡礼と埋葬への、比類なく大海のような深い意味を持つあなた方の参加は、世界に賞賛と驚嘆をもたらした国民の際立った忠誠心の具現化であり、疑いなく『イマーム・ホセイン（彼に平安あれ）の国民』という名は、この比類なき国民に最もふさわしい名称である。」

アーレフはさらに、「イランはウンマのイマーム殉教者の指導の下、その戦略的かつ洞察に満ちた視点のおかげで、厳しい地域的・国際的な嵐を無事に乗り越えた。ウンマの殉教した指導者は、傲慢さに対する抵抗と国際的専制との闘いの具現化であり、見せかけの世界大国の脅迫に決して頭を下げなかった。」と付け加えた。

第一副官は明確に述べた。「今日、イラン・イスラム共和国が世界の科学技術の岐路に立ち、学術的権威に向けて知識の限界を押し広げているのは、全てこの賢明な指導者の長期的展望と惜しみない支援のおかげである。科学技術は同師の日々の最重要関心事の一つであり、様々な分野における我が国の科学の飛躍は、同師が長年心を痛めながら育ててきた苗木の果実である。」

彼は続けた。「イラン・イスラム共和国政府を代表して、イマーム殉教者との別れと葬送の儀式に参加した高潔なイラン国民の全ての構成員と全ての国民、そしてこの偉大な叙事詩に貢献した全ての人々——誠実な努力、計画、多様な部門の行動、市民団体の活動家、宗教団体、公共機関、そして巡礼者のもてなし、食事提供、宿泊の主要な負担を無償で担った市当局；現在の敏感な状況下で、最も複雑なセキュリティおよび交通レイヤーを設計し、この荒れ狂う人間の大海原の絶対的安全を保証した革命防衛隊と警察の指揮官および献身的な構成員；別れと葬送の儀式が行われた各州の知事、道路や広場で24時間体制で待機し、何百万人もの弔問者に即時の医療・救護サービスを提供し、実践的な献身の姿を示した疲れを知らない赤新月社と国内救急隊に対し、心からの感謝を表する。」