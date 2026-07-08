ブラジルでイマーム・サッジャード（ア）殉教と革命の殉教指導者を追悼する式典が開催される

国際アフル・バイト通信（ABNA）によると – ブラジル・イスラムセンターは発表文を発行し、イマーム・サッジャード（ア）の殉教の悲しみの日々に際し、またイラン・イスラム革命の故指導者であるアーヤトッラー・アル＝ウズマー・サイイド・アリー・ハーメネイーの殉教を受けて式典を開催することを発表しました。

イマーム・サッジャード（ア）と革命の殉教指導者の記念を目的として開催されるこの式典は、2026年7月9日（木曜日）にブラジル・イスラムセンターの建物で執り行われます。