トルコ人市民による殉教指導者葬儀の報告：イラン国民の団結が敵を驚かせた

国際アフル・バイト通信（ABNA）によると – トルコ人市民トランは、殉教したイスラム革命指導者の葬儀に参加するためにイランを訪れ、インタビューで自身の参加について「私はトルコから来たトランです。愛する指導者の式典のためにイランに来ました」と語った。

同氏は葬儀におけるイラン国民の団結に言及し付け加えた：「イラン国民は団結し、戦争に勝利した。世界中のテレビがイラン国民の団結を目にし、皆が驚いた。特に外国人の方々やトルコ在住のイラン人たちが皆、帰国してこの式典に参加するためにイランに来ていた。」

トランはトルコのテレビ番組に言及し語った：「トルコのテレビで、懲役2年の判決を受け海外に逃亡したタブリーズ出身者がこう言うのを見ました：『私は祖国に戻る』。彼らは『逮捕されるのに、なぜ戻るのか？』と言いました。彼は『逮捕されても、イランで我が国民と共にいなければならない。アメリカとイスラエルに立ち向かい、この国民を見捨てさせず、アメリカに我が国を破壊させてはならない』と答えました。」

トルコ国民のイランとの連帯

このトルコ人市民は明言した：「イランに対する強制戦争が始まった時、8500万人のトルコ人の心は燃え上がり、常にイラン国民と共にあった。トルコの全ての都市で、何千人もの人々がデモを行い、"アメリカに死を"、"イスラエルに死を"、"我々はイランの兄弟たちを支援する"と叫んだ。」

同氏は付け加えた：「イランから逃亡したイラン人たちは、イランに反対するプロパガンダを行うためにイスタンブールでスタジオを借りたが、トルコ人とイスタンブールの若者たちは彼らに言った：『ここではイランのムスリム兄弟たちに反対する発言はできない。ここはトルコだ。我々はここでのデモを許可しない。』彼らは命の危険を恐れて逃亡し、その逃亡の映像がテレビで放映された。」