国際アフル・バイト通信（ABNA）によると – ヘブライ語ウェブサイト「ワラ」は、地域の最近の展開に言及した報告の中で、イスラエルがイランとの可能性のある新たな戦闘に備えていると伝えた。この報告によれば、少なくとも2027年までの地域における米軍の継続的なプレゼンスは、軍事的バランスを変える重要な要因である。同時に、ヒズボラを停戦合意に含めようとするイランの外交的動きの一部は行き詰まりを見せ、地域情勢を緊張激化へと向かわせている。

ワラはさらに、米国大統領ドナルド・トランプ氏が、テヘランとの合意は自分にとって終了したと宣言し、交渉を時間の無駄と評したと付け加えた。この立場表明は、作戦上の緊張の高まりと相まって、イスラエルの安全保障機構がその準備態勢を「ゼロから百へ」と変化したと表現するに至った。占領政権の軍事当局者は、米国の戦争マシンが対イラン作戦に復帰することで、テヘランからの直接的な応答（ミサイル攻撃を含む）の可能性がかつてないほど高まっていると見ている。

一方、安全保障筋は「ワラ」サイトに対し、米軍は削減されるどころか、従来の構造のまま展開を続けていると伝えた。この報告によれば、イスラエル国防省は米軍と地元供給業者との間の兵站協定の仲介を通じて、2027年までのこれらの部隊のイスラエルでの長期的プレゼンスに必要な基盤を整えた。

ワラは最後に、レバノンの状況も注目の的であると付け加えた。報告は、ヒズボラの停戦合意への参加を求めるイランの圧力が、イスラエルと米国の断固たる拒否に直面していることを確認している。