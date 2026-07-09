アブドッラーヒー中将：殉教した指導者の殺害者たちを遅かれ早かれ報復する

ABNA通信社の報じるところによれば、アリー・アブドッラーヒー中将、ハーテム・アル＝アンビヤー中央基地司令官はメッセージを発表した。メッセージの内容は以下の通り：

慈悲深く慈愛あまねくアッラーの御名において。

世界のムスリムと自由人の指導者、アーヤトッラー・ウズマー・イマーム・ハーメネイー師（その清らかな魂が神聖ならんことを）の殉教に際し、哀悼と弔意を表し、バギーヤトッラー・アル＝アーザム（我々の魂が彼の犠牲とならんことを）、革命の賢明な指導者、アーヤトッラー・ウズマー・イマーム・サイイド・モジタバ・ホセイニー・ハーメネイー師（その高き御年が長からんことを）、そしてイスラム・ウンマに謹んで申し上げます。ここ数日、世界は歴史に残る稀有で不朽の叙事詩の創出を目の当たりにしました。

ウンマのイマーム殉教者の葬送と見送りの儀式は、威厳、洞察力、信仰、ジハード、抵抗の象徴そして顕現として、人類の記憶に刻まれるでしょう。

私はその偉大なる殉教した指導者の高貴な位階に敬意を表するとともに、イランという比類なき、高潔で偉大な国民、そして兄弟的で友好的な国イラクの勇敢な人々、当局者、軍隊、イスラムの戦士たち、そして世界中の全てのムスリムと自由人に対し、イスラム革命とレジスタンス戦線の殉教者の主の別れと見送りの儀式への比類なき有意義な参加によって偉大な叙事詩を創り出したことに対し、深い感謝と謝意を表することを自らの責務とします。

イスラム・ウンマの前例のない参加は、単なる別れの儀式を超え、真実と虚偽を明確に区別する、権利要求の大声なる叫びであり、世界の高慢者たちの計画に対する否の印でした。この人間的昂揚は、目覚めた諸国民の意志と殉教の高邁な道との深い結合の顕現です。

世界と不信心と世界的高慢の指導者たち、特に犯罪的なアメリカと忌まわしいシオニスト政権は、国民の目の涙とこの悲しみから湧き上がる怒号を弱さと勘違いしてはなりません。

この神聖なる悲しみと怒りは、殉教した指導者であり世界のムスリムと自由人の指導者である方の殺害者たち、そして第二次・第三次の強制戦争の無実の殉教者たちの血の報復の道において継続され、彼らはその行為の報いを受けるでしょう。

軍における勇敢で大胆不敵な国民の子らは、全能のアッラーへの信頼と助力、そしてムスリムと自由を愛する諸国民の連帯のもと、革命的措置によって敵の目から眠りを奪い、これらのテロ犯罪の実行犯を遅かれ早かれ報復するでしょう。