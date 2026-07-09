マシュハドにおける指導者殉教者への壮麗な別れ、ウンマの指導者の遺体に対する歴史的な弔祷

ABNA通信社、地方グループ：革命の殉教者の遺体は、テヘラン、ゴム、イラクでの葬送を経て、本日木曜日（ティール月18日）の午後、熱狂的な市民の出迎えを受けてマシュハドに到着しました。

見通しによれば、イマーム殉教者の聖なる遺体は、葬送後、ラザヴィー聖廟（アスターネ・ゴドス・ラザヴィー）に埋葬される予定です。

アスターネ・ゴドス・ラザヴィー管理局は、聖廟参拝者のためのサービス基盤の整備と並行して、指導者殉教者の葬送・埋葬式典における特別な文化的・宣伝的プログラムを準備しています。

これに基づき、イマーム・レザー通りでの葬送行列の終了後、ラザヴィー聖廟において指導者殉教者およびその他の家族殉教者の聖なる遺体に対する弔祷が執り行われます。

このため、預言者聖廟（彼に平安あれ）及び周辺の広場が葬送ルートと参拝者の動線の終点に位置していることを考慮し、壮大な礼拝の列は聖廟の北側、シェイフ・タバルシー通りに沿って形成されます。

また、預言者聖廟を中心として、アフル・アル＝バイト（彼らに平安あれ）の賛美者たちや国際的なコーラン朗唱者による特別な追悼プログラムが継続的に開催されます。