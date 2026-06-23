ガーリーバーフ：ホルムズ海峡はイランが管理する

ABNA通信社の報道によると、モハンマド・バーゲル・ガーリーバーフ、イラン・イスラム共和国交渉団団長は、スイスでの4者協議からの帰路の機内で、月曜日夜（6月22日）に国営メディアで放映されたインタビューで次のように述べた。「一部の友人は、外交の場と軍事の場は相反するものだと考えているが、これは本質的に誤った認識である。なぜなら、軍事の場でいかなる成功を収めても、その勝利が政治的・法的に記録され定着して初めて、その成果を見ることができるからだ。外交なしでは、戦場での努力は実を結ばない。」

イラン・イスラム共和国交渉団団長はさらに次のように述べた。「レバノン問題に関して、スイスでの交渉に入ってすぐに、敵のレバノンに対する攻撃が止み、住民の大部分が自宅に戻ったことを確認した。神のご加護があれば、スイスで採択された決定により、これらの協議においてレバノンの領土一体性と国家主権を実現し、結果が出るまで決して放棄しない。」

私たちはアメリカを信頼していない

ガーリーバーフは、アメリカ人に対して不信感を持っていたし今も持っており、今後も不信感を持ち続けるのが賢明であると述べ、次のように語った。「米国側との協議では、明確なロードマップとモデルに従って進め、覚書の第13項を盛り込んだ。これにより、米国側への不信感から、米国の行動は覚書署名後、第1、4、5、10、11項に基づき直ちに実行されるか、少なくともその実行手続きが開始されることになっており、それによって我々は作業が始まったことを確認でき、その後他の課題に進んだ。」

イスラム諮問評議会議長は強調した。「交渉団の同僚たちの優れた成果の一つは、2つの大きな出来事が起こり、覚書の署名と同時に封鎖が解除されたことだ。もしこれを軍事的手段で行おうとすれば、当然戦争になり、被害が伴っただろう。しかし、封鎖が一夜にして解除されたのを皆さんは見た。」

同氏はさらに次のように回想した。「トランプは覚書署名後、ホルムズ海峡は今夜から解放されると宣言した。ところが、覚書第4項によれば、30日以内にイランの規則に従って解放されるべきだった。これはイスラム共和国の力であり、我々はトランプに彼が発表したツイートを修正させることができた。これは我々のソフトパワーとハードパワーの組み合わせの結果である。」

凍結資金の解放と石油制裁の解除が完了

イラン交渉団団長は、我が国の凍結資産の解放について言及し、次のように明確に述べた。「第11項に基づき、60億ドルずつ2件の資金が解放されることになっており、その準備措置はカタール訪問時に既に行われていたが、最終署名はスイスで行われる必要があり、それが実行された。」

同氏は強調した。「第10項に関しては、原油、石油化学製品およびその派生品の販売、ならびに銀行、保険、輸送の問題が含まれる。最終合意には至っていないため、制裁は依然として継続されている。しかし、署名済みの合意に基づき、最終合意に達するまでの間、石油制裁は解除された。」

ガーリーバーフは、60日間の期限までに覚書の各項を実現するための枠組みを別の重要課題として挙げ、次のように述べた。「この課題も解決され、イランと米国の代表団が会合を持ち、これらの問題とその実行を追跡するための調整が行われた。」