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ハタム中央司令部：イラン軍と革命防衛隊が米軍基地を攻撃

10 6月 2026 - 09:30
News ID: 1825152
Source: ABNA
ハタム中央司令部：イラン軍と革命防衛隊が米軍基地を攻撃

ハタム・アル・アンビヤ中央司令部は発表した：イラン軍と革命防衛隊による米軍基地への攻撃は、南部地域におけるアメリカのテロリスト軍のアパッチヘリコプター墜落を理由とした侵略に対する報復として行われた。

通信社アブナの報道によると、ハタム・アル・アンビヤ中央司令部は次のように述べた。「自軍のヘリコプター墜落という根拠のない口実で、南部地域においてアメリカ軍が侵略を行ったことへの報復として、地域内のいくつかの米軍基地は、イラン・イスラム共和国の英雄的な軍とイスラム革命防衛隊（IRGC）による強力な攻撃の標的となった。

アメリカ軍は次のことを認識すべきである。もしイラン・イスラム共和国への侵略を繰り返すならば、地域内で定められた目標群に対して、より壊滅的で広範囲な攻撃が実行されるだろう。」

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