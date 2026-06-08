レバノンでの停戦は停戦合意の不可分の一部だった

ABNA通信によると、シオニスト政権の目標に対するイランの防衛的打撃に関する外務省の声明が発表された。

声明文は以下の通り：

2025年4月8日付の停戦の繰り返しの違反と、レバノンおよびイラン・イスラム共和国に対するシオニスト政権の侵略的行動の繰り返し（ここ数週間におけるテロリスト的なアメリカ軍との共謀によるイラン南部地域の船舶や目標への攻撃、ならびにアメリカ政権との共謀によるイラン国民に対する海上強盗行為を含む）を受けて、イラン・イスラム共和国の軍隊は、国連憲章第51条に基づく固有の正当防衛権の枠組みの中で、2025年6月7日日曜日の夜、占領下のパレスチナ北部の複数の軍事目標を攻撃した。

イラン・イスラム共和国は、自国の安全と国益を必要と判断するいかなる場所でも断固として守るというイラン国民の真剣な決意を強調し、レバノンでの停戦は2025年4月8日付の停戦合意の不可分の一部であり、シオニスト政権による停戦違反とそれに伴う結果、ならびに地域内のあらゆる緊張の激化に対してアメリカ政府が直接の責任を負うことを想起させる。

イラン・イスラム共和国は、レバノンまたはイラン・イスラム共和国に対するシオニスト政権のいかなる悪質な冒険も、勇敢なイランの軍隊による壊滅的かつ全面的な対応に直面するであろうと警告する。