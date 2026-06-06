イラグチ氏、ミシェル・アウン大統領へ：「レバノンを真の敵から救ってください」

ABNA通信社の報告によると、イラン・イスラム共和国のセイエド・アッバス・イラグチ外相は、X（旧ツイッター）上でレバノン大統領にあてたメッセージの中で、「アウン大統領の発言によれば、あたかもイランがレバノンの5分の1の土地を占領し、レバノン人の4分の1を避難させ、毎日あなたの国を爆撃しているかのように見えます」と述べた。

さらに彼は、「もしレバノンがイランにとっての交渉材料だったなら、私たちはとっくに合意に達していたでしょう。レバノンを真の敵から救ってください、大統領閣下」と表明した。