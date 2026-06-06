レザイ氏CNNインタビュー：「再度の侵略があれば戦闘範囲は拡大する」

ABNA通信社の報告によると、モフセン・レザイ最高司令官軍事顧問はCNNとのインタビューで、米国とイランの間の仮想的な合意は、トランプ政権がテヘランの凍結資産240億ドルを解放することに同意するかどうかにかかっていると強調した。同氏は、侵略が再開された場合、米国は暗い道に足を踏み入れることになると警告した。

同氏はまた、交渉は行き詰まっており、米国のトランプ大統領がこの行き詰まりを打開すべきだと付け加えた。ボールはトランプ氏の側にあると述べた。

レザイ氏は、トランプ政権によるこれらの資金の解放の可能性は、イランと米国の「未来への新たな地平線」を創り出すと述べた。もしトランプ氏がイランと合意したいのであれば、この240億ドルは、イランがトランプ氏に対して行おうとしている信頼の試金石である。これは米国が乗り越えるべき試練であり、そうすれば道は開かれるだろう。これは米国のお金ではなく、イランのお金である。

同氏は、もし米国が紛争を再開すれば、イランは戦争をペルシャ湾の向こう側に広げ、おそらく軍事作戦をホルムズ海峡からインド洋、バブ・エル・マンデブ海峡、紅海、地中海にまで拡大するだろうと警告した。レザイ氏は「我々はこれまでに攻撃してきた他の米軍基地を攻撃することで、戦争に新たな次元を加えることになる。もちろん、戦争が起こる可能性は低い」と述べた。

トランプ氏と最高指導者の会談の可能性については、「そのようなことは起こらない。現在我々は交渉の第一段階にあり、トランプ氏は交渉を行き詰まらせている。そのようなことは起こらない」と強調した。

ホルムズ海峡に関しても、レザイ氏は、イランとオマーンがこの重要な海上交通路に対する主権を持っており、戦前は世界の石油と液化天然ガスの5分の1がここを通過していたため、両国は共同で管理することになると述べた。イランは管理費を受け取るだろう。なぜなら、イランが海峡管理の費用を負担すべきではないからだと述べた。