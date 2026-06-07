ワシントンの新たなスキャンダル：トランプ氏のヒズボラ関連主張は虚偽だった

ABNA通信がニュースサイト「アル・アハド」を引用して報じたところによると、レバノン国会の「抵抗への忠誠」会派の議員アリ・アル・ムカダド氏は、米国大統領ドナルド・トランプ氏のヒズボラとの直接の通信路の存在に関する主張を断固として拒否し、ホワイトハウスの新たな虚偽構築の実態を暴露した。

同氏は「アメリカ側との直接の連絡は一切存在しない。トランプ個人とも、他の誰ともない。メッセージの交換は間接的にのみ、仲介者やカタール、サウジアラビア、エジプトといった国々を通じて行われており、これらの国々がベイルート政府あるいはレバノン国会議長ナビーフ・ベッリ―を通じてこれらの接触の管理責任を負っている」と明確に強調した。

この暴露は、先週トランプ氏がヒズボラおよびイスラエル政権と直接連絡を取り、両者の停戦同意を得たと主張した後に行われた。

アル・ムカダド氏は別の部分で、レバノン国会議長自身も、ワシントンで一方的に発表された合意に非常に驚き、衝撃を受けたと指摘した。なぜなら、仲介者を通じた事前の調整にもかかわらず、議長は米国当局者からそのような結果を全く予期していなかったからである。