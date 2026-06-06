グロッシ氏：「イランの核計画は軍事行動では消滅しない」

ABNA通信によると、国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長はアルジャジーラとのインタビューで、いかなる合意に達する前の条件として、イランの核施設への査察の復帰が必要だと主張した。

イランのIAEAとの全面的な協力に触れずに、同氏は「私たちは過去8か月以上にわたり、イランの申告済みウラン在庫について調査を行うことができていない」と付け加えた。

グロッシ氏は「私たちの仮定は、イランの核物質が攻撃開始時と同じ場所にまだあり、テヘランがこれを確認しているというものだ」と述べた。

同氏は、交渉中の米国の違約行為に触れずに再び、米国とイランの間の核問題の解決は外交的であるべきであり、主要問題をめぐる現在の議論にもかかわらず、両当事者間の交渉は合意に近づいていると強調した。

グロッシ氏は記者会見で、IAEAは現在ワシントンとテヘランの間の交渉に直接関与していないが、展開を注視していると述べた。同氏は、現在の兆候は、両当事者がイランの核計画に関する潜在的な合意に近づいていることを示していると主張した。

同氏は、イランはあらゆる状況下で自国の核活動についてIAEAに通知する法的義務があると主張した！ 合意達成後の最良の選択肢は、イランの高濃縮ウラン在庫の除去または濃縮レベルの低下である。

同時にグロッシ氏は、いかなる軍事行動もイランの核計画を完全に終わらせることはできないと認めた。