イランのミサイル応答は停戦違反への防衛的反応だった

ABNA通信によると、イラン外務省報道官の顧問であるアリー・サファリ氏は、アル・マヤディーンとのインタビューで、イラン・イスラム共和国の最近のミサイル応答は、停戦違反とシオニスト政権の継続的な侵略に対して1ヶ月以上の自制の後に行われたと述べた。

アリー・サファリ氏は地域の動向に言及し、「レバノンは停戦合意の不可欠な部分であり、この合意はイランとレバノンで同時に実施されるべきだった。しかしシオニスト政権は、南部レバノンへの攻撃を継続し、ベイルート南部のダヒエを脅かすことでこの合意を違反した」と述べた。

同氏はさらに、「イラン・イスラム共和国の軍隊は、これらの行動への対応として、シオニスト政権に対して防衛的作戦を実行した」と付け加えた。サファリ氏によれば、この政権の侵略はここ数週間でレッドラインを越え、レバノンにおける犯罪の実行に至っている。

このイラン外務省当局者はまた、地域情勢におけるアメリカの役割に言及し、「証拠は、ワシントンがシオニスト政権の行動に対する沈黙と、『グリーンライト』の提示によって、これらの攻撃の継続の土壌を提供したことを示している」と述べた。

サファリ氏は、イランが現地の状況を注意深く監視していると述べ、「もしアメリカが交渉に真剣であるならば、レバノンへの侵略とイランに対する敵対的行動は停止されなければならない」と強調した。

同氏は「過去の経験から、テヘランはアメリカの立場に対して懐疑的な見方をせざるを得ない」と付け加えた。

同氏はまた、イランは紛争の継続であれ、外交的アプローチの推進であれ、あらゆる可能性のあるシナリオに備えていると明確に述べた。

サファリ氏は最後に、イランのレバノン支援を強調し、「イラン・イスラム共和国は、レバノン、レジスタンス、そしてこの国の国民を決して見捨てない。この政策は革命の指導者の指針に従って推進されている」と述べた。