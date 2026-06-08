イランによる停戦違反とシオニスト政権の犯罪への壊滅的かつ正確な報復

ABNA通信の記者によれば、イラン・イスラム共和国の軍隊は、正当な自衛権を行使し、犯罪的なシオニスト政権による繰り返しの野蛮な停戦違反への報復として、日曜日の夜、占領地内の軍事・戦略目標に対して大規模かつ壊滅的なミサイル攻撃を実施した。

この懲罰作戦は、シオニスト政権がアメリカの全面的な支援の下、レバノン戦線で確立された停戦を繰り返し破り、南レバノンやダヒエ地域を攻撃し、数十人の無実のレバノン市民を殺害した後に行われた。