ABNA通信社の報道によると、タイムズ紙は軍事関係者の情報として、ジョン・ヒーリー英国防相を乗せた航空機がエストニアからロンドンへ向かう飛行中、ロシア国境付近で電子妨害を受けたと報じた。

ロシアとイギリスの関係は、ウクライナ戦争の開始以来悪化している。モスクワは、ロンドンがキエフとの和平構築を妨害し、妨害工作を行っていると非難している。

NATOの主要加盟国の一つであるイギリスは、近年、NATOのロシアとの東側国境、特にバルト三国での活動を強化している。