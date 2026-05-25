イランとの戦争の余波：ホワイトハウスにとっての政治的惨事

ABNA通信社の報道によると、アメリカの新聞ポリティコは、ガソリン価格の急激な上昇はホワイトハウスにとって国家的な政治的惨事であると報じた。アメリカ人たちが夏の旅行を始める中、ガソリン価格はアメリカの各州で国内的政治課題を生み出している。

この報告書では、ドナルド・トランプ米大統領の政権が1ガロンあたり5.02ドルの価格に注視している一方で、多くの州のガソリン価格がこの水準に近づいているか、あるいはそれを超えていることが強調されている。この水準は、ウクライナ戦争がエネルギー供給チェーンを混乱させた2012年、ジョー・バイデン前米大統領の政権下で記録された最高価格である。

この報告書の続きでは、ワシントン州が5.79ドルという新記録を達成した一方、他のいくつかの州も新記録に近づいていると述べられている。これらの急激な上昇の主な原因（ホルムズ海峡の混乱）が変わらずに残っているためである。

GasBuddyが公開したデータによると、2時間以上の車での旅行を計画しているアメリカ人はわずか56%であり、昨年の69%から減少している。

以前にブラウン大学の研究者によって行われた経済分析は、アメリカとシオニスト政権のイランに対する攻撃が始まって以来、アメリカの各世帯が平均して190ドル47セント多く燃料費を支払ったことを示している。この金額は、多くの家族にとって、1ヶ月分の電気代や、夫婦の1週間分の食料品費に相当する。