リーベルマン：トランプはネタニヤフの祝福のもとイスラエルを屈辱へと導いている

ABNA通信社がアル・マヤディーン TV の情報として伝えたところによると、「イスラエル・ベイテイヌ」党首のアヴィグドール・リーベルマンは、鋭い反応を示し、米国のドナルド・トランプ大統領がネタニヤフの祝福のもと、イスラエル全体を屈辱的な旅へと連れ出していると宣言した。

リーベルマンはまた、皮肉を込めてネタニヤフに向かって「二年半の間にど一つの（戦争）戦線も決着させられなかった者が、それを決着させることなど決してできないだろう」と語った。