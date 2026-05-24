ペゼシュキアン：「米国の度重なる背信の歴史が、我々に最大限の注意を課している」

ABNA通信社の報道によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は本日土曜日（2026年5月23日）朝、パキスタン・イスラム共和国陸軍司令官アシム・ムニールとの会談で、地域の安定と安全保障への同氏とその政府の努力に感謝しつつ、次のように述べた：「パキスタンの人々と関係者は我々の兄弟であり、我々は皆さんに心からの愛情を抱いています。我々ムスリムは一つの体であり、団結する以外に選択肢はありません。協力して我々自身と世界中の全てのムスリムの状況を改善しなければなりません。」

大統領はさらに述べた：「私の心からの信念は、実践的な解決策によってイスラム世界の団結と結束を追求し、我々の間の経済、社会、政治、文化における相互交流を可能な限り強化・拡大すべきであるということです。イスラム諸国の人々の間の協力レベルの向上は、実践的な団結を達成・強化し、彼らの間の意見の相違や紛争のあらゆる種を除去するための最も重要な要素です。」

大統領は別の部分で、イラン・イスラム共和国が国際的な法的枠組みへの遵守を実践で示してきたことを強調し、次のように述べた：「我々は自国民の正当な権利の回復のみを求めている。しかし、米国人との交渉の歴史と経験は、我々に最大限の注意を払うよう命じている。」

米国はこの紛争で勝利しないだろう

ペゼシュキアン大統領は、戦争が決して誰にも利益をもたらしたことはないと強調し、次のように指摘した：「米国はこの紛争で勝利しないだろう。深刻な損失を被るのは地域と世界の国々であり、シオニスト体制こそが戦争によって地域で自らの利益を確保しようとしている唯一の当事者である。」

大統領は、度重なる約束違反、交渉中の攻撃、関係者暗殺などによる米国に対する自国民の不信感に言及し、強調した：「このような状況下で、イラン・イスラム共和国はパキスタンを含む友好国との兄弟的関係に依拠して交渉の道を歩んでいるが、我々の主たる目的は、適切かつ相応しい解決策によってイランの国民の利益のみを確保することである。」