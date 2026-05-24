ハマス：ガザ警察本部へのイスラエル攻撃は混乱の創出が目的

ABNA通信社の報道によると、ハマスは本日のシオニスト占領政権によるガザ市北部のパレスチナ警察本部への攻撃を激しく非難し、それをガザ地区に混乱を創り出す目的で行われた新たな犯罪であると述べた。

ハマスの声明によると、ガザ市北部のパレスチナ警察本部への攻撃（警察官6人が殉教した）というシオニスト政権の犯罪は、ファシスト占領政権がガザ地区で混乱を広め、警察の拠点と部隊への標的攻撃を継続するために実行しようとしている明白な計画の枠組みにおける新たな犯罪である。

同運動は、ガザ地区での社会の安全維持という任務を遂行する文民警察部隊への意図的な標的攻撃を明白な戦争犯罪であるとし、次のように付け加えた：この行動は、シオニストの戦争マシンが我々の国民と抵抗勢力を屈服させ降伏させることができなかった後に、大量虐殺戦争を継続し、社会構造を破壊し、安全保障の空白を作り出そうとする試みである。

ハマスは最後に、ガザ地区の停戦合意の保証国に対し、責任を果たし、これらの危険な違反行為を止めるよう求めた。

同運動はまた、ガザ地区における人道的災害を継続・深化させることを目的としたシオニスト政権のテロ計画に対抗する必要性を強調し、文民警察機関が安全保障を維持し社会を保護する任務を遂行できるよう支援を求めた。

注目すべきは、ガザ警察総局が、ガザ北部のアル・タワーム地区にある警察署に対するイスラエル軍の空爆により、警察官5人が殉教し、数名が負傷したと発表したことである。

この報告によれば、イスラエルの戦闘機が少なくとも2発のミサイルでこの警察署を攻撃した。