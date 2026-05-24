下院議員：「トランプは米国史上最大の性的スキャンダルを隠蔽した」

ABNA通信社の報道によると、米国下院議員メラニー・スタンズベリーは、ソーシャルメディアXへの投稿で、ホワイトハウスでのトランプの発言に言及し、次のように書いた：「その格言は、我々を不法戦争（イランに対する米国・シオニストの侵略）に引き込み、米国史上最大の性的スキャンダルを隠蔽し、納税者の金を10億ドルの舞踏会場に使おうとしているまさにその人物から来ている。」

米国下院議員はさらに、「現実的に考えましょう。この予測は下院の内部から来ています。ここはホワイトハウスです」と付け加えた。