ピトレウス：「米国はイランに対して戦略的行き詰まりの立場にある」

ABNA通信社がザ・ヒルのウェブサイトから引用して報じたところによると、デイビッド・ピトレウス将軍（米国テロリスト軍中央軍（セントコム）の元司令官であり、CIAの元長官）は演説で、「米国はイランとの間で困難な立場かつ戦略的行き詰まりにある」と認めた。

このメディアによると、CIAの元長官は、米国との現在進行中の交渉においてイランがその要求を緩和する意向を示した兆候を何も見ていないと述べた。

セントコムの元司令官は付け加えた：「私は確かに、彼らがその要求、すなわちペルシャ湾からの我々の撤退、彼らへの補償金支払い、ホルムズ海峡の管理維持において、大幅な変更を加えた兆候を何も見ていない。我々は困難な立場にいると思う。そして彼らはもちろん、米国大統領（トランプ）が中間選挙に直面していることを知っている。」

デイビッド・ピトレウスはさらに続けた：「イランは、交渉における自らの立場を主張し続けることで、これらの条件に耐えるより大きな能力を持っていると考えているようだ。米国によるさらなる緊張の激化は、この紛争の過程で既に損害を受けているペルシャ湾岸諸国の（米国の侵略者関連の）重要インフラを、さらに脆弱な状態にさらすことになるだろう。」

彼はこの状況を、「いかなる道も著しい潜在的な負の側面を持つ」戦略的行き詰まりと表現した。