イエメンのアンサール・アッラー指導者：「メディアはイスラムとシオニズムの間の最も重要な対決の場」

ABNA通信社がアル＝マシーラの情報として伝えたところによると、イエメンのアンサール・アッラー指導者アブドゥルマリク・アル＝フーシーは、「我々の国民が基本的な食料需要に関して敵に依存するようになると、彼らは敵の手における圧力の道具と化す。敵は経済的压力と制裁を、イスラムのウンマ（共同体）や他者を標的にするための主要な武器として利用している」と述べた。

同氏はさらに、「シオニストのユダヤ人、アメリカ、イスラエルは制裁という武器の重要性を理解しており、我々のウンマに対する対決と闘争の場でより積極的にそれを活用している」と付け加えた。

アンサール・アッラー指導者は、「敵はイラン、イラク、リビア、シリア、イエメン、キューバ、そして世界中の多くの他国に対して経済的压力と制裁をこれまでも用いてきており、現在も用いている。我々の敵は制裁の武器をイスラムのウンマに対して利用しているが、イスラムのウンマは効果的な武器であるにもかかわらず、それらに対抗するためにそれを利用していない」と述べた。

同氏はさらに、「イスラム世界における無謀で圧制的な政府がアメリカに有利な経済制裁を遵守していることは非常に奇妙である。ほとんどのアラブ体制が制裁を最も厳格に遵守し、アメリカの利益に沿ってイスラム諸国に対して行動している」と述べた。

同氏は明確に述べた：「もしアラブやイスラムの体制がアメリカの決定に従順であるのと同じ程度にクルアーンに従順であったなら、イスラムのウンマの状況は現在とは大きく異なっていたであろう。」

同氏は、「輸入への過度の依存が経済政策として存在し、国内生産の弱体化を代償としている。商人たちが全てを輸入し、その輸入コストがドルで支払われていることは本当に驚くべきことである」と述べた。

同氏は、「実践と生産の精神が社会から去るとき、失業、怠慢、実践的スキルの喪失をもたらす危険な状況が生じる。経済運動とは、国民が実践的かつ生産的な活動の枠組みの中で行動する運動である」と述べた。

同氏は明確に述べた：「我々の国家主権に係る石油とガスの資源は敵の支配下にあり、敵は我々の国民をそれらから奪っている。我が国に対する経済封鎖は非常に厳しく、他のどのアラブやイスラム諸国よりも過酷である。」