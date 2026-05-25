ナイム・カセム師：「武器は我々の手に残る；イランは誇り高く戦争から抜け出す」

ABNA通信社がアル＝マナールから引用して報じたところによると、レバノンのヒズボラ事務総長ナイム・カセム師は、「今日、私たちは抵抗と解放の日、現在の政治情勢、そしてイラン、バーレーン、パレスチナの状況について議論する。犠牲と寛容、そして悪魔との対決につながる信仰との相互作用の祭典であるイード・アル＝アドハーをイスラム教徒に祝福する。」と述べた。

同師はさらに、「私たちは抵抗と解放から5つの重要な原則を導き出すことができる。抵抗に参加した者は誰でも、抵抗と達成された解放に参画していた。抵抗は、ウンマの殉教者たちの導師、サイイド・ハサン・ナスララーの指導の結果である。」と付け加えた。

レバノンのヒズボラ事務総長は、「この勝利は、軍、国民、抵抗の協力の結果であった。政府と抵抗の間には調整が存在しており、これが自由達成の重要な影響力のある要因であった。抵抗と解放は、世界中の自由人のための祭典であり、パレスチナの祭典である。私たちはここで、自由の支持者であったエミール・ラフード大統領とナビーハ・ベッリー議会議長に言及する。」と述べた。

イスラエルのプロジェクトは、抵抗の排除とレバノンの段階的占領である

同師は付け加えた。「15年間の占領は、南レバノン軍の創設と相まって、レバノンにおけるイスラエル敵の野心を実現することを目的としていた。屈辱的な5月17日合意は実行されず、1984年に破棄された。これは、2000年に達成された自由への道の一歩であった。この偉大な自由、この誇りと尊厳をすべての人に祝福する。」

レバノンのヒズボラ事務総長は、「2024年11月24日、レバノン政府は占領を終わらせ攻撃を止めるはずの間接合意に達した。合意後15ヶ月間、イスラエルの攻撃は続いた。レバノン政府はそれを実行できなかった。レバノン政府が行っていた譲歩は続き、2026年3月2日、抵抗は無法者と宣言された。私はレバノン政府に対し、抵抗に対して下された決定を撤回し、自国民の側に立つよう求める。イスラエルのプロジェクトは、その計画の一部として、抵抗の排除とレバノンの段階的占領である。」と述べた。

ナイム・カセム師は、「最近のアメリカの制裁は圧力をかける目的で課されたものであり、これはその目的達成の無能さを示している。アメリカの制裁は我々を弱体化させない。もしアメリカがさらに蛮行を行えば、レバノンで何も達成できないだろう。」と述べた。

同師はレバノンのヒズボラの武装解除に改めて反対し、強調した。「武装解除は、レバノンから防衛能力を奪い、その破壊への道を開くことであり、これは我々にとって受け入れられない。彼らは我々に対し、イスラエルが侵入し、我々を殺し、我々の民を追放できるように、自らの武装解除で彼らを支援するよう求めている。」