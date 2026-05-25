過去24時間に33隻の船舶がパスダラン海軍の許可を得てホルムズ海峡を通過

ABNA通信社の報道によると、パスダラン海軍広報部は次のように発表しました。「過去24時間の間に、タンカー、コンテナ船、その他の商船を含む33隻の船舶が、許可を得た上で、パスダラン海軍の調整と安全保障の提供のもと、ホルムズ海峡を通過しました。」

パスダラン海軍は次のように述べました。「ホルムズ海峡における米国のテロリスト軍の侵略によって生じた不安定化の激化を受けて、パスダラン海軍によるホルムズ海峡のスマートな管理は、強力かつ効果的に実施されている。」