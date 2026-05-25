ABNA通信社の報道によると、モフセン・レザーイー少将（最高司令官軍事顧問であり、8年間の神聖防衛時代のパスダラン司令官）は月曜日、テヘランのモサッラーで開催されたラマダン中のイラクによる押し付け戦争の戦没者追悼式およびイランの権力の戦没者記念日において述べた。「今年、我々はホッラムシャフル解放記念日とサッダームとその支援者の大敗北の日を祝っている。しかし昨年、さらに二つのホッラムシャフルが繰り返された。さらに二つの神聖防衛が繰り返された。したがって、ホルダード月3日とイラン国民が直面している大きな戦争とのこの一致は極めて重要な問題である。」

レザーイーは続けた。「最初の押し付け戦争は、イラン暦1359年シャフリーヴァル月31日（1980年9月22日）、イラク軍によるイラン領土への大規模な陸・海・空侵攻で始まった。攻撃部隊はイランの5つの州に侵入した。サッダーム・フセインは攻撃開始前に米国から重要な保証を得ていた。米当局者との秘密会合で得られたこれらの保証には、イランへの兵器供給の制限が含まれていた。米国は、高度なF-14およびF-4戦闘機のイランへの供給を控えることを約束した。なぜなら、そのような措置はイラクの攻撃を奨励することと見なされかねなかったからである。」

最高司令官軍事顧問はさらに述べた。「安全保障理事会への不干渉に関して、米国は、国連安全保障理事会において、イラクのイラン侵攻に対するいかなる決定も妨害し、イラクが国連憲章第7章の下に置かれるのを防ぐことを保証した。」

三権首脳経済調整最高評議会書記は付け加えた。「米国は、主に米国、英国、イタリア、ドイツ製であったイランの戦車や軍用機に必要な予備部品を供給しないことに同意した。これは長期的にイランの戦闘能力を弱体化させるものであった。」

米国の4番目の保証は、戦争の最初の6ヶ月間、イランの武器の弾薬が底をつく頃に、F-14戦闘機用のフェニックスミサイルなどの必要な弾薬やミサイルのイランへの供給を拒否するというものであった。

8年間の神聖防衛時代のパスダラン司令官は述べた。「サッダーム・フセインはアラブ諸国の指導者たちと、もし戦争のためにイラクの外貨準備が枯渇した場合、サウジアラビアやUAEなどのアラブ諸国が石油収入を通じてその費用を補填することで合意していた。結果として、800億ドル以上がアラブ諸国からサッダーム・フセインに財政援助として提供された。」

レザーイーはさらに述べた。「地域の最近の展開とイランとの軍事的対峙は、米国を完全な行き詰まりに追い込んでいる。短期的な戦争を見込んで地域に展開していた米軍は、今や長引く紛争の現実に直面しているようだ。最近の衝突の中で、展開の流れに影響を与える重要な出来事が起こった。イランを攻撃した泥棒は、逃走中にホルムズ海峡で立ち往生した。この出来事は、ホルムズ海峡を通過し、そこから逃走することが容易ではないことを示した。」

三権首脳経済調整最高評議会書記は思い出させた。「彼らは長期間の戦争への準備不足にもかかわらず、エスファハーンでの『ショー作戦』によって勝利を宣言しようと試みた。しかし、これらの試みは『全能の神』の介入によって失敗し、今日、米軍はイランとの対決で行き詰まっている。」

彼は述べた。「アナリストは、より広範な戦争への突入は、米国にとって終わりのない暗い回廊を描き出すと信じている。この回廊はホルムズ海峡から始まり、ペルシャ湾、オマーン海、バブ・エル・マンデブ海峡、インド洋に及んで続き、非常に大きな戦争をもたらすだろう。この状況に対して、彼らは二つの主要な要求を提示した。一つはホルムズ海峡の解放、もう一つはイランの濃縮物質の受け取りである。」

レザーイーはこの点に関して明確に述べた。「ホルムズ海峡の管理はイランの手にあるべきである。なぜなら、イランはペルシャ湾における軍隊の移動や不安定化を防いできたからである。ホルムズ海峡は不安定化や軍隊の移動に対しては閉ざされているが、自由な貿易に対しては開かれている。パスダラン海軍は、その管理を通じて、船舶を識別・登録し、特定の数カ国を除く様々な国の商船の安全な通過を保証している。」

彼は付け加えた。「イランは、安全保障を優先事項であり、ホルムズ海峡の管理は法的権利であると強調している。特に押し付け戦争中における、この海峡での管理の欠如と弾薬の通過の47年間の履歴は、この主張の証拠である。」

三権首脳経済調整最高評議会書記は続けた。「濃縮問題に関して、イランは核不拡散条約（NPT）の加盟国であり、国際原子力機関（IAEA）の監視下で平和的な核活動を行っている。IAEAの査察官はイランの核施設を何度も訪問し、イランの核活動に逸脱がないことを確認している。この技術は、医療、農業、工業、精密機器の製造における平和的利用のためにイランに必要であり、イランは国際規則に従って行動している。しかし、これら二つの問題における相手側の固執と過剰な要求は、結果に達しておらず、今後も達しないだろう。」