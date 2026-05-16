レバノン抵抗運動：シオニスト敵に対して戦場が決定的である

ABNA通信によれば、アル・マイヤディーンネットワークのサイトは、入手した情報に基づき、レバノン抵抗運動がワシントンでのシオニスト敵との直接交渉に反対する立場を改めて強調したと報じた。

この報告によれば、抵抗運動は停戦に関して、発表される声明ではなく、戦場の現実に基づいて立場を決定する。

同報告は、抵抗運動が「過去の経験はシオニスト敵がいかなる合意も遵守しないことを示している」と強調していると明記した。占領者と戦い、レバノンの占領地域を解放する抵抗運動の権利は否定できず、その戦場での実施は抵抗運動の指揮官によって決定される。

先週木曜日、レバノン政府とシオニスト政権との間の新たな交渉ラウンドがアメリカで開始された。