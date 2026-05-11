米国、ホルムズ海峡の光ファイバーケーブルに対するイランの支配に懸念を表明

ABNA通信社の報道によると、米国のマイク・ウォルツ国連大使は、ABCテレビネットワークに対し、敵対的な船舶に対してホルムズ海峡が開かれることなくドナルド・トランプのイランに対する脅威から50日以上が経過したことに関して、「これはイランが初めてこのような脅威を発したり、実際にそのような行為を行ったりしたわけではない。1980年代に自爆ボートで私たちの船の一つを標的にしたタンカー戦争もあった。彼らは50年間このようなことをやってきた」と述べた。

同氏はホルムズ海峡に対するイランの主権行使を批判し、「今や彼らはイランの国営テレビで、ホルムズ海峡を通過する海底ケーブルを押収すると脅している。金融データ、株式市場情報、クラウドやデータセンターに関連するデータを伝送するケーブルだ。私たちはそれを受け入れることはできない」と語った。

ホルムズ海峡を通過する海底光ファイバーケーブルは、毎日10兆ドル以上の金融取引（SWIFTメッセージ、株式取引、為替取引を含む）を運んでいる。しかし、この重要な通信インフラは海峡に対する従来の見方（海運とエネルギー）の影で無視されており、イランはその経済的利益と主権的利益を享受できていない。