マクロン大統領：「ホルムズ海峡に軍艦を派遣する計画はなかった」

フランス大統領は、イランからの「断固たる」警告を受けて、パリはこれまでホルムズ海峡に自国の軍艦を配備する計画は全くなかったと発表した。

ABNA通信社がRTを引用して報じたところによると、エマニュエル・マクロン・フランス大統領は本日日曜日、ホルムズ海峡に関するイランの「断固たる」警告を受けて、大きく後退した。

フランス大統領は演説で、パリがホルムズ海峡に軍艦を配備する計画はこれまで一度もなかったと発表した。これは決してパリの選択肢ではなかったと述べた。

これは、メディアが以前、フランス軍が空母シャルル・ド・ゴールがスエズ運河を通過してペルシャ湾に向かう画像を公開したと報じていたにもかかわらずである。

一方、カゼム・ガリーバーバーディ外務省国際法務担当次官は数時間前にフランスと英国の軍艦派遣に反応し、「ホルムズ海峡の安全はイランのみによって確保される」と強調した。フランスはロンドンとの共同任務で「航行自由の強化」という主張目的のため空母シャルル・ド・ゴールを紅海とアデン湾に派遣すると発表しており、英国も軍艦をこの地域に派遣するという。ホルムズ海峡周辺での地域外勢力による軍艦配備は、「危機の激化と重要な水路の軍事化」であると述べた。

ガリーバーバーディ氏は、地域の不安定の原因は「不法な武力行使、沿岸国への脅迫、海上封鎖」であると述べた。