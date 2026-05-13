ABNA通信社によると、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、RTインディアとのインタビューで、バブ・エル・マンデブ海峡で紛争が発生した場合、世界のエネルギー部門への損害は非常に大きくなると警告した。

同氏は、ロシアはホルムズ海峡の状況に関するBRICS声明の草案作成を提案したが、イランとアラブ首長国連邦の間の相違がこれを妨げたと述べた。

このロシア高官は、ドナルド・トランプ米大統領の政権は、対話の拒否を除くすべてにおいて、ロシアに関してジョー・バイデン前大統領の政策を踏襲していると明言した。

ラブロフ氏は、トランプ政権はロシアへの経済的罰則を求めていると付け加えた。米国は制裁を利用して、ルクオイルとロスネフチを国際貿易から完全に排除しようとしている。

ロシア外相は、ワシントンはベネズエラとロスネフチとの過去の石油協力を掌握しようとしていると述べた。米国は、欧州企業が所有していたノルドストリームパイプラインを安く購入し、破壊されたガスパイプラインを再建したいと考えている。

ラブロフ氏は、米国はウクライナを経由したロシアから欧州へのガス輸送を管理したいという願望を隠していないと付け加えた。

ロシア外相は、パレスチナ国家の樹立なしには、中東の過激主義の中心は今後数十年にわたって続くだろうと指摘した。

同氏は、ユーラシアは引き続き世界情勢の安定化に役割を果たすだろうと述べた。ロシアからの燃料調達におけるインドの利益は、西側諸国の不当な行動によって影響を受けないだろうとし、モスクワはこれを保証するために全力を尽くすだろうと述べた。