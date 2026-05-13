トランプ発言への否定的反応の波；米大統領が値上げの原因

ABNA通信員がアルジャジーラを引用して伝えたところによると、トランプ氏の米経済に関する最近の発言が、同国の政治家たちの間に否定的反応の波を引き起こしている。彼は最近、ジャーナリストから「米国の経済状況と持続的なインフレ上昇は、どの程度イランとの合意にあなたを駆り立てますか？」と質問され、「まったく駆り立てない。イランについて話すとき、唯一重要なことは、彼らが核兵器を持つべきではないということだ！私はアメリカ人の財政状況など考えていない」と答えた。

このトランプの発言は、米国経済が敏感な状況を経験しているときに行われた。イランとの戦争後、エネルギー市場に広範な緊張が生じ、米国のガソリン価格は急騰した。インフレも2023年5月以来の最高水準に達している。

これに関連して、ナンシー・ペロシ元米下院議長は投稿を書き、「トランプがあなた方を気にしていないことが、これまで以上に明らかになったのではないか？彼は『まったく！』と言った」と述べた。

米民主党下院議員ジェイソン・クロウも、「トランプは物価上昇やアメリカ人の問題を気にしていない」と述べた。

別の米民主党下院議員イヤナ・ブリスリーは、「ガソリン価格、生活費、保険料は上昇し、最高水準に達した。トランプは再び、価格引き下げやアメリカ人の財政的福利のための努力を気にしていないと強調した」と強調した。

著名な米上院議員バーニー・サンダースも、「大いなるナルシスト！彼はアメリカ人の財政状況を気にしていない。労働者階級の問題は彼にとって重要ではないからだ。重要なのは彼の家族をより裕福にすることだ」と述べた。

ラファエル・ワーノック米下院議員は、トランプの発言は批評家を驚かせなかったと指摘し、「そう、我々はこれを見てきた」と強調した。

キャサリン・クラーク下院民主党少数党院内総務は、「トランプのせいでコストは上がった、それなのに彼はあなた方を気にしていない」と述べた。

他の多数の米上院議員や下院議員も、ソーシャルメディアに投稿してトランプの発言に否定的な反応を示した。