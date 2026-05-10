パキスタン首相：「米国の提案に対するイランの回答を受け取った」

アブナ通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は本日日曜日、自国の軍司令官が米国の提案に対するイランの回答を受け取ったと報告したと発表した。

このメディアの報道によると、パキスタン首相はこれに関して、自国の軍司令官であるアシム・ムニール元帥から、米国の提案に対するイランの回答を受け取ったと通知されたと述べた。

これは、パキスタンの外交筋が数時間前に、イランの回答が少し前に受け取られ、米国側に伝達されたと発表した中で起きている。

イラン外務省報道官も以前何度か、米国の提案に対するイランの見解と考慮事項は、検討と最終取りまとめの完了後に送付されると発表していた。

提案された計画によれば、この段階の交渉は地域の戦争終結問題に集中する。