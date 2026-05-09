欧州議会議員：「ミナーブの学校への攻撃は計画的だった」

ABNA通信がアル・マナールを引用して報じたところによると、欧州議会議員ミラン・ウリチェク（Milan Uhríček）氏は、ミナーブ市の「シャジャレ・タイイベ」小学校へのロケット攻撃を意図的とみなし、この事件の国際調査を求めた。

同氏はブリュッセルのイラン大使館前で行われた「ミナーブの天使たち」の式典で、この攻撃は事前に計画された可能性が高いと述べ、それを「戦争犯罪」の一例と形容した。

ウリチェク氏はまた、欧州諸国の行動を批判し、欧州の指導者たちは米国とイスラエル体制の政策に対して二重基準に陥っており、このような事件について沈黙していると述べた。

同氏はさらに、この件に関して欧州委員会に書簡を送り、この攻撃の調査を求めたと付け加えた。

報告によると、ミナーブの「シャジャレ・タイイベ」学校は、米国とイスラエル体制のイラン攻撃の最初の数時間の間に、3回ロケット攻撃の標的となった。