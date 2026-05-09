フランス大統領候補：「イスラエルは世界で最も『危険』」

ABNA通信がロシア・アル・ヤウムを引用して報じたところによると、メランション氏はフランスのLCIチャンネルとのインタビューで、自身の発言はイスラエル体制の現政権に向けられたものだと述べ、「イスラエルは地域で軍事エスカレーションを求め、ジェノサイド（集団虐殺）を犯している側だ」と語った。

これに関連して、メランション氏は国連の軍関係者との対話を再現し、イスラエルがレバノンを攻撃した場合の国連軍の立場について質問した。メランション氏によると、答えは「撤退命令が出されている」だった。

メランション氏はこの立場を強く批判し、平和維持軍の撤退はその任務の本質に反すると述べた。

同氏は、彼らの役割は紛争地域から撤退することではなく、対立する両者を引き離すことであるべきだと述べた。

同氏はさらに、フランスは自国の兵士への攻撃を容認せず、同様に報復すると付け加えた。