EU、イスラエル製品への制裁を検討

ABNA通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、ベルギーの首都ブリュッセルで来週月曜日に開催予定の欧州連合（EU）外相会合は、シオニスト体制に対する一連の可能な懲罰的措置を議題に載せた。この措置は、欧州諸国が入植政策と占領下のパレスチナ領土における悪化する状況に対して強い批判を示した後に行われた。

シオニスト情報筋の報告によると、この会合では、ヨルダン川西岸、占領下のゴラン高原、東エルサレムにあるシオニスト入植地からの輸入品に関税を課すことを目的としたフランスとスウェーデンの共同計画が審議される。

イスラエルの放送局カン（Kan）は、イスラエル外交官の話として、この計画が承認される可能性は「高い」と報じた。その理由は、入植地拡大、入植者による暴力、そしてEUとの連合協定に含まれる基本的価値観と人権を無視するシオニスト体制の物議を醸す法律に対する欧州の怒りの高まりである。

この計画の承認には全27か国のコンセンサスは不要であり、「適格多数決」の同意で十分である。

一方、占領地におけるEU大使ミヒャエル・マンは、入植地の大幅な拡大はEUの「レッドライン」であると述べた。同氏は、ブリュッセルはシオニスト体制の内閣に対して、特に入植活動とガザ地区への継続的な侵略に関して、政策変更を促す圧力をかけるためのさらなる措置を検討していると強調した。

欧州、ベン・グビルとスモトリッチの制裁を検討

経済措置と並行して、欧州連合は、イタマール・ベン・グビル内相とベツァレル・スモトリッチ財務相（シオニスト体制の最も過激な閣僚であり、占領地での入植地拡大とパレスチナ人に対する暴力行為の最も強硬な支持者）に対する制裁発動を検討している。

数日前、400人以上の元欧州閣僚、大使、高官がEU首脳宛ての公開書簡で、E1プロジェクトを通じた占領下ヨルダン川西岸でのシオニスト体制の違法な入植拡大に対する「即時行動」を求めた。