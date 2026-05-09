アルジャジーラ：戦争は米国の撤退で終わる；イランはベネズエラではない

ABNA通信によると、アルジャジーラのサイトは、アメリカの経済学者で地政学アナリストのジェフリー・サックス氏と、国連持続可能な開発ソリューションネットワークの中東・アフリカ上級顧問サイベル・ファルス氏による寄稿で、「2026年2月に米国がイランに対して開始した戦争は、ワシントンの撤退で終わると予想される」と書いている。

この報告書は、「米国は、破滅的な結果を考慮せずにこの戦争を継続することはできない。新たなエスカレーションは、地域の石油、ガス、淡水のインフラを破壊し、最終的には長期的な世界的災害をもたらす可能性が高い」と述べている。

この報告書はまた、「イランは、米国が耐えられない代価を課すことができる。初期の仮説は、米国とシオニスト体制の共同攻撃がイランの軍事構造を大幅に弱体化させ、最終的に崩壊するというものだった。トランプは、イランもベネズエラと同じ道を歩むと考えていた。トランプはこれがイランでも起こると単純に考えていたが、この国での体制転換作戦は失敗した。イランはベネズエラではない。歴史的にも、技術的にも、文化的にも、地理的にも、さらには地政学的にも」と述べている。

この報告書はさらに、「イランの人々は外国の侵略に対して体制の背後に結束している。2ヶ月以上が経過した今も、トランプとネタニヤフは、自分たちの支配下に従順な体制を獲得しておらず、戦争を終わらせる降伏も、勝利を示すいかなる道筋も得ていない。ワシントンが取った唯一の実際的な道は撤退であるように思われる。イランはホルムズ海峡を支配しており、米国とイランの間の他の問題は何一つ解決されていない」と強調している。