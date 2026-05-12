レバノン南部でのヒズボラの21回の作戦；13人のシオニスト兵士が負傷

ABNA通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、シオニスト政権の保健省は、レバノン戦線での昨日の戦闘で、同政権の兵士13人が負傷したことを認めた。

これに関連して、ヒズボラは声明で、過去24時間にシオニスト政権軍の陣地に対して21回の作戦を実施したと発表した。

この声明によると、これらの作戦において、「ワディ・アル・ウユン」、「シルビン」、「タイイバ」、「タイル・ハルファ」、「バイヤダ」、「アル・ナクーラ」地域および「ダイル・シリヤン」川床での敵兵と車両の集結地が、自爆ドローンとロケット攻撃によって標的にされた。

ヒズボラはまた、これらの作戦で、「ラシャフ」と「バイヤダ」の2台のメルカバ戦車、「アル・ナクーラ」と「バイヤダ」道路の2台のD9ブルドーザー、「バイヤダ」と「タイル・ハルファ」の2台の工兵車両と1台のハマー車両がヒズボラ戦闘員によって標的にされたと発表した。

同グループはさらに、「バイヤダ」の新設指揮所、アル・アダイサのイスラエル軍砲兵陣地が攻撃され、「タイル・ハルファ」の燃料タンカーが抵抗運動の攻撃により焼失したと付け加えた。

ヒズボラはまた、「ティルス」上空でイスラエル軍のドローンを地対空ミサイルで迎撃したことを報告し、同グループの全作戦は停戦違反とレバノン南部の村々へのイスラエル政権の攻撃への対応として行われたと宣言した。