ABNA通信によると、イディオット・アハロノット紙は、シオニスト社会が市民的衝突に近づいていると報じた。

同報道では、政治的・社会的な分断がより大きな脅威となっていると述べられている。

このヘブライ語新聞は、シオニストの30％が占領地からの離脱を考えていると強調した。

実際には、不安定と不安を背景に占領地での生活を望まないシオニストの数はこの数字を上回っている。

以前にもヘブライ語新聞ハアレツ紙は、イタマール・ベン＝グヴィル・シオニスト政権内務安全保障大臣が、同政権の警察を自身の政治的翼に変えることに成功したと認めていた。この行動は、シオニスト政権史上最も失敗した監察総監であるダニー・レビーとの協力で行われた。

同報道では、レビーの任期中にシオニスト政権の警察は公式に崩壊したと述べられている。

ハアレツ紙は強調した：すべての通りで武器が見られ、死者数は増加し続けている。