イラクにおける米・シオニスト秘密基地の暴露後の人民動員隊の作戦開始

ABNA通信がアル・マワジン・ニュースを引用して報じたところによると、人民動員隊の指揮官の一人であるアリ・アル・ハムダニ氏は、「主権の行使」と題する軍事作戦が本日、ナジャフとカルバラの砂漠で四方向から開始されたと発表した。目的はカルバラとヌハイブ地域間の連絡路の安全を確保することである。

同氏は、この作戦は軍最高司令官の命令と参謀総長の監督の下で実施されたと付け加えた。

これに先立ち、ウォール・ストリート・ジャーナルは、米当局者を含む情報筋の話として、イスラエルがイランに対する空爆を支援するためにイラクの砂漠に秘密軍事拠点を設置していたと報じていた。

暴露された情報によると、シオニスト政権は戦争初期にこの場所の露見を防ぐため、基地に接近したイラク軍に対して空爆を実施した。

情報筋はさらに、イスラエルは特殊部隊と空軍の後方支援拠点からなるこの基地を、紛争開始前に米国の認識のもとで建設していたと付け加えた。

これに対し、イラク共同作戦司令部は、現在イラク国内に非正規の武力や軍事基地は存在しないと発表した。

同司令部は、イラク軍は3月（1404年12月）にカルバラの砂漠で、航空支援を受けた正体不明の非正規グループと交戦したと付け加えた。

一方、バドル派の議員シャキール・アブ・トラブ・アル・タミミは昨日、米・シオニスト基地は依然としてイラク国内に存在し、治安部隊はまだその基地に接近できていないと強調した。