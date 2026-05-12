ABNA通信がRIAノーボスチ通信を引用して報じたところによると、トルクメニスタンのイラン大使アリ・モジタバ・ルーズベハニ氏は、「中東紛争はペルシャ湾の伝統的な安全保障モデルに疑問を投げかけ、イランのより効果的な役割によって地域の安全保障アーキテクチャーを再考する機会を生み出した」と述べた。

同氏は、中東の出来事は変化しつつある世界秩序の枠組みの中で検討されるべきだと強調した。

2026年2月28日（イラン暦1404年12月9日）の米国とイスラエル政権によるイランへの攻撃と、イラン・イスラム共和国軍の断固たる対応は、米国の力の空虚さと、この国の高価な兵器が無力であることを証明した。

これらの空虚な大国に依存していた地域諸国は現在、ワシントンへの依存が自国の安全保障を保証するどころか、安全保障上の挑戦となり得ることをよく理解している。