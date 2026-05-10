トゥルキ・アル＝ファイサル：「もしイランを攻撃していたら、我々の重要施設は破壊されていた」

アブナ通信社の報道によると、サウジアラビアの元ワシントン大使トゥルキ・アル＝ファイサル氏は、アル・シャルク・アル・アウサット紙の記事で、サウジアラビアは地域での壊滅的な戦争を防いだと書いた。

同氏は、サウジアラビア王国は戦争を防ぐために多大な努力を払い、またそれを止め、外交的解決策を見つけ、地域をこの紛争から脱却させるための集中的な取り組みを続けたと明言した。

同氏はさらに、もしイスラエル政権の我々とイランの間の戦争を煽る計画が成功していたら、地域は破滅と破壊に陥り、我々が何の役割も果たしていない戦いで数千人が命を失い、テルアビブはその意志を地域に押し付けることに成功していただろうと付け加えた。

アル＝ファイサル氏はこの記事で、もしサウジアラビアがイランの攻撃に同じ方法で報復していたら、この戦争の結果、ペルシャ湾沿岸やさらにはサウジアラビア内陸部の石油施設や淡水化プラントが破壊されていた可能性があると述べた。

同氏はまた、サウジアラビアはパキスタンと協力して戦争の火を消し止め、緊張の高まりを防ぐ手助けをしていると付け加えた。