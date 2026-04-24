1週間の間に1,190回のシオニストによる侵攻で6名のパレスチナ人が殉教

通信社Abnaはパレスチナ情報センターの報道を引用し、パレスチナデータセンター「マアティ」は、過去1週間で占領軍とシオニスト入植者が西岸地区と占領下のエルサレムでパレスチナ人の権利を侵害する1,190件の事件を起こし、その結果6名が殉教し、数十名が負傷したと発表したと伝えた。

報告によると、ラマッラーおよびベイト・レヒム地区出身の「オウダ・アテフ・アワワデ」（25歳）、「ウースマー・ハマディ・アル＝ヌアーン」（13歳）、「ジハード・マルズーク・アブ・ネイム」（35歳）は4月21日に入植者の銃撃により殉教した。また、「モハメド・アル＝ジャブリー」（15歳）も同日に殉教した。

ジェニンへの攻撃により重傷を負った「ラージャ・ファドル・アウィス」（47歳）も、傷病が悪化し殉教した。「モハメド・アフメド・スワイティ」（25歳）は4月18日に殉教した。

同じ期間中、占領軍は103名のパレスチナ人を拘束し、175回にわたり都市や村に襲撃を行い、26件の財産破壊、検問所での217件の移動制限、28回にわたる都市や地域の一時的封鎖が行われた。また、5軒の住宅が破壊された。

この報告書は、入植活動15件、入植者によるパレスチナ地域への攻撃15件、教育過程への妨害4件、住宅への襲撃203件、財産の没収169件、医療従事者への攻撃4件についても言及している。

これらの行動が続く中、パレスチナ人の間では、シオニスト占領軍と入植者の侵攻に対して、あらゆる手段をもって抵抗を強め、応戦するための呼びかけが広がっている。