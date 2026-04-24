ベンヤミン・ネタニヤフの前立腺癌発症の詳細が明らかに

通信社Abnaはアルジャジーラの報道を引用し、イスラエル政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフが、悪性前立腺腫瘍の治療を受けていることを初めて発表したと伝えた。この手術は、2024年12月に良性前立腺腫瘍の治療のために受けられた以前の手術に続くものである。

ヘブライ語紙『タイムズ・オブ・イスラエル』は、ネタニヤフがソーシャルメディアで発表した長い声明の中にこの情報を盛り込んだと報じた。この声明は、ネタニヤフの「年間健康状態評価レポート」の発表と同時に公開された。

ネタニヤフは、腫瘍が成功裡に治療されたと主張したが、治療時期については言及しなかった。

ネタニヤフは、自身の身体状況に関する医療報告書の公開を2ヶ月間延期していた。彼は2024年、「良性前立腺腫瘍」に起因する尿路感染症の診断後、前立腺手術を受けたが、初めて報告された2回目の手術の時期は不明である。2023年には、心臓ペースメーカーも装着されている。

占領地における首相選挙は、来年10月までに実施される予定となっている。