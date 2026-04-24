トランプ政権が教皇レオ14世をスパイしている

通信社Abnaはアル・ミヤディンの報道を引用し、独立系ジャーナリストの「ケン・クリッペンスタイン」氏が、米国の諜報機関が長年にわたりバチカン市国をスパイしてきたことを暴露したと伝えた。

FBIの機密情報暴露で長い経歴を持つクリッペンスタイン氏は、ドナルド・トランプ米大統領による4月12日の教皇レオ14世に対する激しい攻撃が、このスパイ活動を実践的な優先事項に変えたことを示す報告書を公開した。

この報告書によると、トランプ氏が教皇レオを「外交政策にとっての災難」と表現した際、米国の諜報機関は大統領の発言をバチカン市国に対するスパイ活動の優先順位付け命令とみなし、中央情報局（CIA）はバチカン市国スパイ活動の輪の中に人間諜報員（HUMINT）を送り込んだ。

この件に関連して、国家安全保障局（NSA）と中央情報局（CIA）は、バチカンの通信、電子メール、テキストメッセージの傍受を探している。一方、米国務省もバチカンに関する日次ニュースサマリーを配布している。米軍は、教会ラテン語に関連する言語能力のために特別なコードも有している。

クリッペンスタイン氏はさらに、教皇レオ14世が米政府による自らのスパイ行為を予測していたと付け加える。昨年12月、イタリアの諜報機関長らを集めた演説で（米国のメディアはほとんど報道しなかったが）、新しい教皇はこの違反行為を明確に指摘した。

教皇レオは次のように述べた。「多くの国において、教会は悪意のある目的で行動し、その自由を抑圧する諜報機関の犠牲となっている」と。彼は、機密情報が政治家、ジャーナリスト、またはその他の市民社会活動家を威嚇、操作、恐喝、または毀損するために使用されないようにするために、これらの措置に対して「完全な警戒」を求めた。

「レオからの手紙」ウェブサイトは、この件に関して、14億人のカトリック教徒の指導者であり米国生まれである彼が、自らの政府によってスパイ活動の対象として利用されていると記している。ここでの問題は、外部的主権を超えている。